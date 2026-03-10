Jueves de pasión en Castalia

La afición albinegra tiene motivos de sobra para tener el partido ante el Almería marcado en rojo en el calendario. Los andaluces, que anoche superaron a los albinegros en la tabla tras imponerse a la Cultural Leonesa, visitarán Castalia el próximo jueves dos de abril en lo que se presume un partido clave para ambos en la carrera por el ascenso. De momento el cuadro almeriense es segundo con tres puntos de ventaja sobre los de La Plana.

La Liga ha dado esta mana a conocer los horarios de las jornadas 32 y 33, en la que los de Pablo Hernández se medirán de forma consecutiva al Albacete en tierras manchegas y Almería en Castalia. De este forma visitarán el Caros Belmonte el sábado 28 de marzo desde las 21 h y recibirán a los andaluces el jueves santo, dos de abril, en Castalia.

Antes de dichos compromisos, el Castellón visitará este próximo fin de semana Gijón para medirse al Sporting y recibirá a la Cultural Leonesa en Castalia. Duelos en lo que no pueden fallar si quieren que llegar al partido ante los andaluces con opciones de seguir peleando el ascenso a Primera.