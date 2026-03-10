Manuel Sierra promete "mano dura" tras los tristes incidentes del partido ante el Noia

El Servigroup Peñíscola FS pasa por sus momentos más difíciles tras los incidentes vividos la pasada semana tras el partido ante el Noia. El club, como anunció su presidente Manuel Sierra, en una dura rueda de prensa, ha expulsado a los dos aficionados que saltaron a la pista y participaron en la tangana en el partido del pasado 3 de marzo y que terminó con una sanción económica al club de 12.000 euros. “Las dos personas han sido expulsadas como abonados y tienen prohibido el acceso al pabellón Juan Vizcarro y a las instalaciones del club durante cinco años una de ellas y durante dos años la otra”, confirmó este lunes el presidente de la entidad peñiscolana, Manuel Sierra, en rueda de prensa.

Sierra explicó que “el grado de participación de ambos es totalmente diferente” y de ahí la diferencia de sanción al considerar que “uno pega y el otro intenta separar”. “Pero en cualquier caso cometen la ilegalidad de saltar a la pista cuando está total y absolutamente prohibido”, detalló.

Manuel Sierra: "Esto ha costado 25 años levantarlo y, en un minuto, todo eso se nos ha tumbado y no lo voy a perdonar"

El mandatario, que aseguró que han abierto expediente disciplinario a los jugadores implicados y que actuarán con "mano dura", dividió en tres puntos el daño que, según él, sufre el club desde esos hechos. “El daño es deportivo donde las sanciones ya están impuestas y poco podemos hacer. En la parte económica también y las personas que intervinieron serán sancionadas y las sanciones impuestas por la RFEF les van a repercutir. Y, por último, está el aspecto reputacional, que es el que más daño me hace personalmente”, afirmó.

Visiblemente afectado, Sierra se refirió al daño que sufre la imagen de club: “Esto ha costado 25 años levantarlo y tener un equipo once temporadas en Primera División en un pueblo de ocho mil habitantes es casi una quimera y en un minuto, todo eso se nos ha tumbado y no lo voy a perdonar”, remarcó