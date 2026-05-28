El Como y el Crystal Palace, rivales del Villarreal en pretemporada

Con gran parte del plantel de vacaciones y un importante número de jugadores con la mente puesta en el Mundial, el Villarreal ultima ya la pretemporada del equipo con vistas a este próximo verano. Y habida cuenta que espera una campaña exigente con su presencia de nuevo en Liga de Campeones, los amarillos buscan rivales importantes. El Como 1907, de Cesc Fábregras, y el Crystal Palace serán dos de los piedras de toque del verano para los vila-realenses.

A falta de que se confirme el cartel completo y las fechas del torneo (que apunta a se en la última semana del mes de julio), los amarillos serán uno de los participantes de la Como Cup, que se celebra en la localidad italiana. De esta forma se medirán al conjunto local, que esta temporada ha conseguido su primera clasificación para Champions. Uno de los equipos de moda del fútbol europeo y en cuya plantilla destaca la presencia de varios futbolistas españoles. De la misma forma se verán las caras con un ex como es el caso de Yeremy Pino, actualmente en el flamante campeón de la Conference League, elCrystal Palace.

La intención del equipo local es ampliar la participación aseis equipos, por lo que habrá que esperar para conocer el resto de rivales. Los equipos que disputaron la pasada edición en compañía del Como fueron el Ajax, el Celtic de Glasgow y el Al- Ahli.