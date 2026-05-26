El Villarreal ya mira al futuro

Con el colofón a una gran temporada este pasado fin de semana el Villarreal puso el pasado domingo punto y final a una etapa con Marcelino en el banquillo y con futbolistas importantes en la historia reciente que abandonan la entidad. Novedades que dan paso a un nuevo Villarreal de Champions con algunas caras nuevas y con varias incógnitas que se resolverán durante próximas fechas.

De momento, y a falta de una confirmación oficial que no llegará hasta después de la final de la Conference League, Íñigo Pérez tomará las riendas del conjunto castellonense. Un secreto a voces sobre el que, por respeto al técnico saliente (Marcelino), y a un Íñigo cuyo equipo tiene que disputar una final esta semana, nadie en el club se va pronunciar. El propio Roig confirmó en Movistar, sin desvelar el nombre, que el anunció del nuevo técnico se realizará "la semana que viene, seguramente el tres o el cuatro"

Una vez confirmado el técnico, y con el visto bueno del nuevo técnico, se acometerán las operaciones veraniegas. Y salvo sorpresa o varias ofertas potentes por varios futbolistas importantes del equipo, el verano, en cuanto mercado se refiere, se espera más tranquilo que el de la pasada temporada, donde el club de La Plana movió cifras sin precedentes. En ese sentido los focos apuntan a un Pape Gueye que ha firmado un año estelar, tanto con el Villarreal como con su selección, y sobre el que la Premier tiene los focos. En el Villarreal tienen claro que si este verano hay una gran venta, esa es la del senegalés que llegó libre hace dos temporadas y cuya cláusula ronda los 40 millones de euros. Eso sí, su presencia en el Mundial podría retrasar cualquier operación en torno al futbolista.

Cambios en la medular

Imagen de la despedida de Parejo, Pedraza y Marcelino | Villarreal CF

Precisamente el centro del campo es el que va sufrir mayor reestructuración. Las salidas de Parejo y Thomas Partey y el interrogante en torno a Gueye, obligan a dos, incluso tres, caras nuevas de diferentes perfiles. Y en ese sentido no es un secreto que el club tiene previsto apostar por la cantera . Futbolistas como el senegalés Diatta y Carlos Macià, que ya han debutado esta temporada, harán la pretemporada con el primer equipo a la espera de ganarse un puesto. Una circunstancia similar a la de Dani Requena, internacional sub 21 que esta temporada ha aprovechado su cesión al Córdoba para crecer.

Junto a los canteranos el club apostará por uno o dos medios contrastados. El nombre de Luis Milla es uno de los que está sobre la mesa y cuyo perfil parece el ideal para suplir la marcha de Parejo. Pero la importante oferta que el futbolista tiene del fútbol árabe complica sobremanera la operación. Antonio Blanco, del Alavés, aparece también como alternativa. En función de la salida o no de Gueyé y de las cifras en las que pudiese moverse la operación, se buscaría otra importante apuesta en esa demarcación.

Menos movimientos en defensa y ataque

El regreso tras las largas lesiones de Kambwala y Logan Costa en esta recta final de temporada hace que el centro de la zaga vila-realense quede bien nutrida en cuanto a número. Junto a Pau Navarro y Renato Veiga, además de la polivalencia de jugadores como Mouriño, parecen cerrar dicha demarcación salvo movimiento inesperado. Es por ello que parece complicado que los amarillos acaben por ejercer la opción de compra sobre Rafa Marín

Es por ello que el único movimiento en la defensa será en el lateral zurdo, donde el regreso de Carlos Romero tras dos años cedido en el Español cubrirá la salida de Pedraza. El rendimiento del canterano ha sido sobresaliente esta temporada y en Vila-real se le tiene mucha fe.

En cuanto al frente ofensivo los regresos de Illias Akhomach y Tiago Fernández suplirán la salida de Alfon, quien no prolongará su préstamo desde el Sevilla. El canterano Hugo López tiene opciones de entrar en dicha terna, mientras que no se puede descartar alguna salida en la punta de ataque tras los pocos minutos esta temporada de futbolistas como Oluwaseyi