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A un paso del 'play off'

El Castellón se impone al Huesca y depende de sí mismo para cerrar su pase a la promoción en la última jornada

ondacero.es

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A un paso del 'play off'
A un paso del 'play off' | LaLiga

El Castellón ha cumplido con su misión de llegar a la última jornada de Liga dependiendo de sí mismo para entrar en promoción después de imponerse por 0-1 al Huesca. Un gol de Camara en el minuto 63 ha hecho la diferencia en un partido dominado por los albinegros, sobre todo en la segunda parte.

Los orelluts se mantienen sextos tras una jornada en la que también ganaron sus dos grandes rivales directos, Burgos y Eibar, por lo que deberán ganar a los últimos en la jornada definitiva para asegurarse esa posición. Un triunfo podría llevarles hasta la tercera posición en el mejor de los casos, siempre que pinchen Almería, Málaga y Las Palmas. El empate podría servirles si no gana el Burgos o pierde Las Palmas o Málaga y la derrota les dejaría fuera de toda opción.

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El partido decisivo del Castellón frente al Eibar será este domingo a las 18:30 horas en un SkyFi Castalia que ya ha agotado sus entradas.

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