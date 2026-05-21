El Castellón busca un recambio para Mellot

Una lesión en el bíceps femoral va a privar al Castellón de contar con uno de sus futbolistas más importantes en la recta final de la fase regular. Y es que Jeremy Mellot será baja frente al Huesca y el Eibar y seria duda en un hipotético play off de ascenso, lo que obligará a Pablo Hernández a buscarle un recambio.

Y no será una misión sencilla para el técnico, ya que el francés es el único lateral derecho de la plantilla. De este modo, el entrenador castellonense tendrá que recurrir a un jugador de otra posición para cubrir su baja.

Hasta ahora, Mellot se había perdido cuatro partidos con el Castellón, todos por sanción. En el primero, frente al Valladolid, el recambio fue el central de la cantera Ismael Fadel. Pero en los siguientes, Pablo Hernández recurrió también al mediocentro Gerenabarrena y al extremo Raúl Sánchez.

El Castellón necesita ganar los dos últimos partidos de la fase regular para garantizarse una plaza de play off sin depender de otros resultados.