CD Castellón: Dos jornadas sin margen de error para soñar con el ascenso

El empate del pasado viernes ante el Cádiz debe considerarse como un tropiezo para el CD Castellón. Los albinegros dejaron escapar una oportunidad de oro para asentarse en la zona de privilegio de la tabla y afrontar las dos últimas jornadas con cierto margen de maniobra. Ese que ahora no pueden permitirse durante las próximas semanas.

Los resultados de la jornada dejan, eso sí, todavía al equipo entrenado por Pablo Hernández dentro de las plazas que dan lugar a pelear por el ascenso. Pero también es cierto que la victoria in extremis del Burgos este pasado fin de semana, hace que los de Ramis igualen a puntos con los de la capital de La Plana. Es por ello que, en este momento, el gol average particular con los burgaleses es el que mantiene al Castellón en la sexta posición.

Ya sin opciones de pelear por el ascenso directo, la ilusión de la parroquia castellonense pasa por certificar un puesto de playoff. Con 180 minutos por delante, los de Castalia viajarán a Huesca en la penúltima jornada toda vez que recibirán al Eibar en la última. Dos partidos ante rivales que no van a poner las cosas sencillas y que obligarán a mejorar las prestaciones mostradas durante los últimos partidos.

Más de las múltiples combinaciones matemáticas, en la plantilla saben que si son capaces de ganar sus dos partidos estarán entre los elegidos. Incluso, en el mejor de los casos, podría certificarla este próximo fin de semana y con una jornada de antelación. Para ello deberá imponerse en el Alcoraz ante el Huesca, que el Burgos pierde en León ante la Cultural y que el Eibar no gane en Ipurúa ante el Córdoba.