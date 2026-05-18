El Villarreal se obliga a ganar al Atlético para ser tercero

Tras firmar un pésimo partido el Villarreal confirmó en Vallecas que ha bajado la intensidad competitiva una vez confirmada su clasificación para Liga de Campeones. Como ya sucediera días atrás ante el Sevilla y en La Cerámica, los amarillos estuvieron muy lejos del nivel mostrado durante gran parte de la temporada. Y lo pagaron con una nueva derrota que complica lo que parecía un objetivo que tenían casi en el bolsillo semanas atrás como es la tercera plaza .

Tras sumar tan sólo uno de los últimos nueve puntos en juego (el cosechado ante el Mallorca), el equipo vila-ralense ha visto como la cómoda renta de la que llegó a disfrutar ante el Atlético se ha difuminado. De esta forma se verán obligados a ganar en la última jornada ante el Atlético si quieren conquistar la tercera plaza de la tabla. Y con ello el incentivo económico de unos siete millones de euros que esta representa en virtud del reparto de los derechos televisivos.

El propio Marcelino confirmó que el equipo no está al mismo nivel del mostrado durante gran parte de la temporada: "Es evidente que hemos actuado de una forma hasta el partido ante el Levante que nos aseguró la Champions matemáticamente, y de otra forma después. Hemos sido otro equipo”

En este momento Villarreal y Atlético igualan en la tabla con 69 puntos aunque, en caso de empate final, los colchoneros quedarían por delante gracias al gol average particular tras imponerse en el partido de la primera vuelta disputado en el Metropolitano. Es por ello que a los azulejeros tan sólo les vale la victoria, lo que sería un buen colofón a la temporada.