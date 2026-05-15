Amics quiere dar este domingo un paso más hacia el ascenso

El Amics Castelló recibe al CEB Llíria en el partido de vuelta de los cuartos de final de los playoffs de ascenso a Segunda FEB, con una renta de 10 puntos conseguida en la ida tras el 72-82 cosechado en el Pla de l’Arc. Una diferencia importante pero lejos de ser definitiva, como dejó claro el técnico José Luis Pichel este viernes en la rueda de prensa previa la partido.

El conjunto castellonense dio un golpe sobre la mesa en territorio edetano demostrando carácter, personalidad y capacidad de reacción. Tras una primera mitad complicada, el Amics firmó una segunda parte excelsa en ambos lados de la pista, endosando un espectacular parcial de 25-47 que permitió a los de la capital de La Plana darle la vuelta al encuentro y regresar al Ciutat con una ventaja importante de cara a esta decisiva vuelta.

Entre los jugadores más destacados del partido de ida sobresalieron Eric Stutz, autor de 18 puntos y 9 rebotes para 27 de valoración, y Roger Fàbrega, que volvió a liderar al equipo desde la dirección con 16 puntos y 10 asistencias para 24 de valoración. En el cuadro visitante, el principal foco ofensivo volvió a ser el base asturiano Alonso Meana, que firmó 25 puntos y fue el gran referente ofensivo del conjunto edetano.

El Ciutat dictará sentencia en una eliminatoria que se espera vibrante y en la que el apoyo de la afición volverá a ser fundamental. Desde el club se ha preparado además una gran previa para toda la familia amarilla con una Fan Zone repleta de actividades para pequeños y mayores. Los aficionados podrán disfrutar de castillos hinchables, pintacaras, concurso de chapas y muchas más sorpresas en el entorno del pabellón antes del inicio del encuentro.