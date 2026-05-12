El Castellón quiere reencontrarse con el gol ante el Cádiz

El Castellón recibe este próximo viernes al Cádiz en Castalia (20:30h) en un encuentro en el que los de la capital de La Plana no pueden fallar. Y para ello deben reencontrarse con el acierto de cara al marco contrario que no han tenido en sus dos últimos compromisos ante Córdoba y Ceuta y que les ha condenado a un pobre balance de un punto de seis posibles.

Entre ambos partidos, los de Pablo Hernández totalizaron 42 remates a favor pero solo pudieron puntuar en su visita a Ceuta con un empate que supo a poco. Una falta de eficacia que contrasta con la registrada en los choques anteriores frente a Burgos y Málaga, en los que los albinegros remataron menos -27 veces en total-, para anotar seis goles.

El objetivo del Castellón es recuperar la tendencia que ha sido habitual esta temporada. Y es que el gol no está siendo un problema para el Castellón en el global del curso, pues el conjunto de la Plana es el cuarto máximo realizador de la categoría con los 66 tantos que ha anotado en 39 jornadas disputadas. Y ahora, en la hora de la verdad, es el momento de mantener dicha línea.

En esta ocasión los albinegros tendrán enfrente a un rival hundido en los futbolístico tras convertirse en el peor equipo de la segunda vuelta pero fuera de los puestos de descenso por muy poco . La llegada de Imanol Idiakez al banquillo gaditano no ha servido de revulsivo para un equipo que sólo ha ganado un partido durante dicha segunda vuelta.