El Castellón reduce su margen de error en la lucha por el play off

El Castellón no ha podido pasar del empate en su visita al Ceuta en un partido que dejó escapar en la recta final con un penalti que le privó de sumar dos puntos después de adelantarse en el marcador.

Los albinegros tuvieron ocasiones para ganar con solvencia, pero fallaron en los últimos metros, lo que dio vida a un Ceuta que acabó rescatando un punto.

Con este resultado, los de Pablo Hernández reducen su renta en la zona play off a un punto después de que el Eibar se impusiera en el feudo del Mirandés. El equipo armero, que visitará el SkyFi Castalia en la última jornada, es el primero que no entraría en play off si la Liga acabar ahora. Además, el octavo, que es el Burgos, está a dos puntos de los orelluts después de su empate frente al Almería.

El Castellón se enfrenta en la próxima jornada al Cádiz, equipo que ha sumado 4 de los 55 últimos puntos que ha disputado.