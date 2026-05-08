Pablo Hernández asegura que se dejarán "la vida" por el ascenso

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, señaló en rueda de prensa que en el partido que afrontan este jornada en Ceuta "vamos a dejarnos la vida" en busca de los tres puntos para mantener intactas sus opciones de luchar por el ascenso.

El técnico afronta las últimas cuatro jornadas con el objetivo de clasificar al equipo entre los seis primeros puestos para disputar la promoción de ascenso.

"Vamos a disfrutarlo y vamos a pelearlo. Los jugadores van a dejarse la vida, yo me voy dejar la vida, el club se va a dejar la vida, y disfrutemos hasta donde lleguemos y hasta lo que nos dé”, afirmó.

Pablo Hernández quiso poner en valor la trayectoria de su equipo en la actual campaña por "la dificultad que tiene lo que estamos haciendo, la dificultad que tiene si nos metemos en 'playoff' y hay que disfrutarlo y vivirlo como lo que es, un 'playoff' a Primera división, que se dice pronto".

En cuanto a su próximo rival, el Ceuta, explicó que "espero un partido complicado ante un rival que ha hecho una muy buena temporada a nivel de puntos y a nivel de juego”. Además, destacó que "en casa ha sido capaz de ganar muchos partidos, sabe muy bien a qué juega, es valiente con balón y acumula mucha gente en la parte ofensiva".

En cuanto al estado físico de los jugadores que se encuentran con molestias, el técnico explicó que Diego Barri "está mucho mejor y valoraremos mañana su evolución", tras quedarse fuera de la última convocatoria a última hora por molestias en la espalda; mientras que de Ronaldo Pompeu afirmó que "estará sin problemas".