CD CASTELLÓN

Pablo Hernández mantiene la duda de Barri para visitar al Ceuta

El mediocentro vuelve a los entrenamientos tras perderse el partido frente al Córdoba

ondacero.es

Castellón |

Diego Barri
Diego Barri | LaLiga

La participación de Diego Barri es el principal interrogante del Castellón de cara a su visita de este sábado al feudo del Ceuta. El mediocentro salmantino, que se perdió el partido de la pasada jornada frente al Córdoba por unas molestias en la espalda, ha vuelto a los entrenamientos esta semana, aunque Pablo Hernández no ha confirmado su inclusión en la lista.

"Está cada vez mejor y el viernes valoraremos si entra en la convocatoria", ha señalado el técnico albinegro.

Quien está plenamente recuperado de sus problemas físicos es Ronaldo Pompeu, que jugó con molestias frente al Córdoba. De esta forma, el brasileño apunta a ser el elegido para formar pareja con Gerenabarrena en el doble pivote en caso de que Barri quede fuera.

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