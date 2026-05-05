Moleiro aprueba con matrícula su primera temporada en el Villarreal

La temporada de Alberto Moleiro ha sido una de las mejores noticias del presente curso en el Villarreal. El joven futbolista canario llegó como una apuesta tanto de presente como, sobre todo, de futuro al conjunto amarillo, pero ha acabado por ser uno de sus jugadores más destacados. Este pasado fin de semana anotó su décimo tanto para firmar su temporada más sobresaliente.

A sus 22 años Moleiro se ha convertido en un jugador referente de uno de los mejores equipos de La Liga. Y por ello se muestra especialmente feliz: "Estoy muy feliz de como me han ido las cosas en este primer año. Me costó mucho la adaptación, pero al final y gracias al cuerpo técnico , me fui viendo mejor y siendo yo mismo. Hay que seguir apretando a ver si viene mejores cosas".

De la misma forma el futbolista canario valora enormemente la campaña de su equipo: "Era el gran objetivo que nos habíamos marcado para esta temporada, por lo que conseguirlo a falta de cuatro jornadas y más ante nuestra gente, es para estar muy satisfechos. No nos conformamos con empatar, siempre tenemos la misma idea y nuestro objetivo sigue siendo estar lo más arriba posible. Ser terceros sería un gran objetivo colectivo para nosotros

Quitarse la espina de La Champions

La realidad es que la próxima temporada la plantilla azulejera tendrá en su mano quitarse el mal sabor de boca que esta campaña ha dejado la Liga de Campeones: "No hemos estado bien en Champions, pero en liga es verdad que hemos sido muy consistentes. Estoy convencido que el próximo año será diferente en Europa, se lo debemos a nuestra afición y a nosotros mismos por poder disfrutarlo"

Con todo, Moleiro, no pierde de vista un nuevo sueño como sería disputar el próximo Mundial: "No lo veo imposible. Imposible no hay nada. Trataré de estar ahí para estar en boca de ello. Es un objetivo que tengo desde pequeño y ojalá llegue"