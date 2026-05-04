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El Castellón se aleja del ascenso directo

Los albinegros caen en casa ante el Córdoba y rompen una racha de siete partidos seguidos sin perder

ondacero.es

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El Castellón se aleja del ascenso directo
El Castellón se aleja del ascenso directo | Foto: LaLiga

El Córdoba ha terminado con una racha de siete partidos sin derrota del Castellón al ganarle por 1-2 en el SkyFi Castalia en un partido de muchas ocasiones por parte de ambos equipos y en el que ha hecho la diferencia un doblete del ex albinegro Adrián Fuentes en la segunda parte.

Este resultado aleja a los albinegros de las plazas de ascenso directo después del triunfo del Deportivo de La Coruña, que aventaja en cuatro puntos a los de la Plana a falta de lo que haga el Almería, que podría ampliar la distancia a seis puntos.

De esta forma, los de Pablo Hernández tratan de asegurar su presencia en los play off en las cuatro jornadas que quedan por disputarse. Su renta sobre la séptima posición es de dos puntos antes de afrontar, en Ceuta, un partido que el Castellón debe ganar para evitar complicaciones en ese objetivo.

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