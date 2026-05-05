El Castellón B se jugará la permanencia en Castalia

El CD Castellón apuesta fuerte por la permanencia de su filial en Segunda FEB. De esta forma cambia su escenario habitual del Gaetà Huguet por el SkyFi Castalia con motivo del compromiso de ida de la eliminatoria por la permanencia en Segunda RFEF que disputa este fin de semana frente a la SD Logroñés.

El equipo entrenado por Óscar López se enfrentará al decimotercer clasificado del grupo 2 en dicho play out, y lo hará tras disputar el partido de ida en casa y la vuelta en Las Gaunas. De esta forma el club de la capital de la Plana ha anunciado este escenario para acoger el primer round por la permanencia , en un partido que finalmente se disputará este domingo a las 12:00 horas.

No será la primera vez que el coliseo albinegro albergue un partido clave de su filial. Cabe recordar que allí logró el ascenso pasada temporada cuando eran entrenados por Pablo Hernández y en un encuentro que los midió al Crevillente en el SkyFi Castalia

Es por ello que, como entonces, el Sky Fy Castalia espera de nuevo ser talismán para cosechar un buen resultado que de ventaja de cara al partido de vuelta que se jugará en Las Gaunas el domingo siguiente a las 18:00 horas.