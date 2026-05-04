El Villarreal confirma el adiós de Marcelino a final de temporada

El Villarreal ha confirmado que Marcelino García Toral no continuará como técnico la próxima campaña, tal como hemos venido contando en los últimos días en Onda Cero.

El anuncio se produce dos días después de que los amarillos certificaran su pase a la Champions por segunda temporada consecutiva. De esta forma, se pone fin a la segunda etapa del asturiano al frente del banquillo.

En la celebración de ese éxito ya se pudo ver a Marcelino con gestos de despedida hacia los aficionados del club 'groguet' aunque también tuvo otros de complicidad con Fernando Roig, presidente del club.

El Villarreal publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anunció que ambos "separarán sus caminos" a final de esta campaña.

"Gracias de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos", completa la entidad, que ilustra su mensaje con una foto de Marcelino con la mano en el corazón y el lema 'Gracias, Marce'.

El club recurrió por segunda vez al técnico asturiano ante el riesgo de descenso a mitad de la campaña 2023-24 y, tras lograr la salvación, en estas dos últimas campañas el equipo ha conseguido enlazar por primera vez en su historia dos clasificaciones seguidas para la Liga de Campeones.

Marcelino ya había dirigido al Villarreal entre el 2012 y el 2016, cuando fue destituido en el tramo final de la pretemporada tras otra exitosa etapa, y ahora dejará de nuevo el club de manera amistosa al no haber alcanzado un acuerdo.

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El técnico asturiano se convirtió esta campaña en el entrenador que más encuentros ha dirigido al Villarreal en la máxima competición del fútbol español y también en el que más victorias ha dirigido. Acumula ya 294 encuentros y 145 triunfos, casi un 50%.