Los tropiezos del Atlético repercuten en la caja del Villarreal

La dirigencia de Villarreal tenía motivos de sobra para "calzarse" la bufanda del Atlético de Madrid en los partidos más importantes de la temporada para los colchoneros. Entre ellos el que anoche los rojiblancos disputaron en Londres ante el Arsenal con motivo del partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones. Y es que la clasificación de los madrileños para la final de la Champions les hubiera supuesto un desembolso de dos millones de euros en dirección a las arcas amarillas. Cantidad que se hubiera incrementado en tres más en caso de que hubieran levantado el título.

Estas cifras estaban acordadas dentro de los traspasos que en su día se firmaron por Alexander Sorloth y Alex Baena y que incluían variables en función tanto del rendimiento individual como de los logros colectivos de su equipo, como ahora era el caso.

De esta forma el Villarreal pierde la ocasión de cobrar una importante cifra que, como ya sucediera con la final de Copa, se irá al limbo. En aquella ocasión los colchoneros cayeron ante la Real Sociedad por lo que el Villareal perdió la ocasión de ingresar un millón extra.

En su día el traspaso de de Sorloth se cerró por 32 millones fijos, 8 millones variables asequibles y 2,5 millones en variables más complicadas. Por su parte Baena desembarcó en el Metropolitano este pasado verano a cambio de un fijo de 42 millones, unas variables asequibles de 8 millones y otras más complicadas de 5 millones. El Villarreal ya ha cobrado esta temporada unos 6 millones de euros en función de todas esas variables