Amics arranca en Llíria el playoff por el ascenso

El Amics Castelló afronta mañana sábado a las 18:30 horas en el Pla de l’Arc el partido de ida de los cuartos de final del playoff ante el CEB Llíria, con el objetivo de dar el primer paso hacia las semifinales y continuar soñando con el ascenso.

El conjunto castellonense llega a esta cita tras no poder superar la eliminatoria de campeones y después de una tremenda serie ante el Coto Córdoba, en la que los de La Plana estuvieron muy cerca de culminar una remontada histórica en el Ciutat de Castelló.

Por su parte, el CEB Llíria accedió a estos cuartos de final después de superar con solvencia su cruce ante el UEMC Valladolid Baloncesto. El conjunto edetano dejó encarrilada la eliminatoria en el partido de ida disputado en el Pla de l’Arc, donde se impuso por una contundente diferencia de 27 puntos, mientras que en la vuelta cayó en Pisuerga por 11 puntos, resultado suficiente para sellar su clasificación.

El equipo entrenado por Javier Vilaplana cuenta con jugadores de gran nivel, destacando especialmente Alonso Meana. El jugador asturiano fue el líder del conjunto valenciano en valoración durante la fase regular y está firmando unos grandes playoffs, promediando 18 puntos y 20 créditos de valoración por encuentro.

Enfrentamientos recientes

Amics Castelló y CEB Llíria ya se han visto las caras en dos ocasiones esta temporada en liga regular, con balance favorable para los castellonenses. El primer duelo disputado en el Ciutat de Castelló terminó con victoria local por 93-72, mientras que el segundo enfrentamiento, correspondiente a la última jornada liguera en el Pla de l’Arc, se resolvió también a favor del Amics por un ajustado 80-87.

Además, el club ha organizado un autobús para que los aficionados del Amics Castelló puedan acompañar al equipo en este importante desplazamiento correspondiente a la ida de los cuartos de final del playoff