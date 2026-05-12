El Villarreal quiere subirse a un podium con premio extra

El Villarreal quiere amarrar cuanto antes la tercera plaza de La Liga que tan brillantemente está cerca de conseguir . Y es que tras el empate en Mallorca de este pasado fin de semana y el nuevo tropiezo del Atlético de Madrid, el Villarreal la tiene más cerca que nunca. Y es que encaramarse al “podio” de la competición es un privilegio que no está al alcance de muchos y que los amarillos no saborean desde hace 18 temporadas. Además de un buen "pellizco" económico"

Con seis puntos de ventaja sobre los colchoneros y con tan sólo nueve por disputar, esta jornada podría ser decisiva para la suerte de la clasificación. Tanto que si el Atlético no lograr ganar en Pamplona este martes ante Osasuna, los amarillos tendrán en su mano certificar la tercera plaza este miércoles en La Cerámica con la visita del Sevilla y con dos partidos de antelación. De esta forma el duelo de la última jornada entre ambos equipos tendría ya nula incidencia clasificatoria.

Los castellonenses igualarían así su segunda mejor clasificación en La Liga, la tercera plaza que data de la temporada 2004/05, toda vez que no acaban un curso entre los tres primeros desde la 2007/08, cuando fueron subcampeones de Liga. Desde entonces han firmado dos cuartos puestos, en las campañas 10/11 y 15/16, como mejores clasificaciones.

A por el récord de puntos

Gerard Moreno en un partido ante el Atlético | LaLiga

Más allá de la motivación por conquistar dicho puesto en la tabla, el conjunto castellonense tiene en su mano firmar la mejor temporada de su historia en cuanto a puntos se refiere en Liga. Pero eso implica firmar un pleno en esta recta final de tres partidos. Con ello alcanzarían los 78 puntos y superarían los 77 que cosecharon en la campaña 07/08, donde fueron subcampeones de Liga con el chileno Pellegrini en el banquillo.

Además hay un incentivo económico para los clubes. El año pasado el Atlético ganó 44,23 millones de euros por su tercer puesto (el 13% de lo que se reparte) mientras que el Athletic, una posición por detrás, se llevó 37.42 kilos. Teniendo en cuenta la actualización de las cantidades a repartir, la diferencia entre ser tercero y cuarto superará los 7 millones