El Villarreal finalizará tercero si vence al Sevilla y el Atlético no se impone al Osasuna

El Villarrealasegurará la tercera plaza del campeonato de Liga si es capaz de imponerse al Sevilla en La Cerámica este miércoles y el Atlético no logra derrotar al Osasuna en El Sadar el martes, o si empata ante el equipo andaluz y el madrileño cae en Pamplona.

El conjunto amarillo ocupa actualmente la tercera posición del campeonato con 69 puntos a falta de 3 jornadas y aventaja en 6 puntos al Atlético (63), que es cuarto en la tabla.

De esta manera, si el equipo dirigido por Marcelino consigue una victoria, alcanzará los 72 puntos y será inalcanzable para el conjunto madrileño si este no es capaz de sumar los tres puntos contra el Osasuna.

Si la actual distancia se mantiene a falta de dos jornadas, el Villarreal no tendrá asegurada la tercera posición, ya que el golaveraje particular no está decidido, puesto que todavía falta por disputar el partido en La Cerámica tras el empate a cero registrado en el Metropolitano en la primera vuelta.

Un empate contra el Sevilla también le serviría al conjunto vila-realense, pero en ese caso el Atlético tendría que perder en Pamplona.