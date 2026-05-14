El Castellón afronta sin bajas su cita frente al Cádiz

El Castellón tiene a todos sus jugadores disponibles para la próxima jornada liguera, según ha confirmado Pablo Hernández en su comparecencia de este jueves ante los medios de comunicación.

De esta forma, el técnico albinegro tendrá que hacer un descarte para la convocatoria de 23 jugadores que debe anunciar de cara al choque frente al Cádiz.

Diego Barri, ya recuperado de sus molestias de espalda, apunta a la titularidad después de jugar unos minutos en el encuentro frente al Ceuta.

El Castellón necesita ganar a los amarillos para no comprometer su plaza de play off al final de la jornada después de que el Eibar, que es séptimo, se haya acercado a un solo punto de los orelluts.

El Cádiz se está jugando la permanencia en una segunda vuelta en la que está siendo el peor equipo de la competición con solo cinco puntos obtenidos en 18 partidos.