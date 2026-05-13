El triunfo del Atlético obliga al Villarreal a seguir "remando" hacia la tercera plaza

La certificación de la tercera plaza por parte del Villarreal deberá esperar, por lo menos, una jornada más. La victoria del Atlético de Madrid en Pamplona (1-2) impedirá que el Villarreal pueda celebrar matemáticamente esta noche la obtención de la misma. Pero no, y en caso de victoria de los amarillos, que se queden a tiro de piedra- un punto- de conseguirla.

Sea como fuere el Villarreal no puede permitirse un tropiezo si no quiere vivir con cierta presión las dos últimas jornadas. Máxime cuando en la última se medirán al propio conjunto colchonero. Cuatro puntos, entre hoy y el domingo en Vallecas, convertirían en intrascendente el duelo ante los de Simeone.

Centrándonos en los de esta tarde, los amarillos se han mostrado como un equipo muy sólido en La Cerámica, donde tan sólo Real Madrid y Barcelona han logrado ganar en Liga esta temporada. Ha convertido en victorias 14 de los 17 partidos que ha disputado al amparo de los suyos. Intratable. Tras los muchos cambios del pasado fin de semana en Mallorca se espera que los castellonenses apuesten por un once con muchos titulares para mantener su dinámica como locales.

Futbolistas como Pedraza, Moleiro, Gerard o Mikautadze apuntan de nuevo al once como se desprende de las palabras de Marcelino: “Sólo son tres días entre partidos. El rival tuvo un día más de descanso que nosotros y el partido en Mallorca nos requirió mucho esfuerzo en un clima que era adverso. La competición está avanzada y el esfuerzo se acumula. Hicimos cambios y volveremos a hacerlo esta jornada”

Un Sevilla todavía necesitado

El delantero nigeriano del Sevilla Akor Adams celebra su gol durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Sevilla FC y Rayo Vallecano disputaron en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán | EFE/Julio Muñoz

El Sevilla llega a La Cerámica reforzado tras sus últimas victorias y tras poder sacar la cabeza del descenso. Eso sí, la reacción del resto de los rivales hacen que se sus cuarenta puntos no sean suficientes y necesiten una victoria más.

Es por eso que el Sevilla tiene en sus manos dar un golpe casi definitivo en su carrera por la permanencia, aunque es cierto que los partidos fuera de casa con García Plaza no han arrojado resultados positivos. Después de dos encuentros exigentes a nivel físico en Nervión frente a la Real Sociedad y el Espanyol, el cuadro hispalense no puede contar con Isaac Romero y algunos de los titulares están solo “para jugar un rato”, dijo el técnico. Se esperan cuatro o cinco cambios