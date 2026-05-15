Prohibido fallar ante el Cadiz

Castalia vivirá esta noche un duelo clave para los opciones albinegras de pelear por el ascenso a Primera y con máxima obligación para los de La Plana. Y es que tras los últimos resultados los albinegros son conscientes de que han agotado su margen de error en la lucha por el play off, por lo que deberán sumar los tres puntos para no comprometer sus opciones.

Los de Pablo Hernández se enfrenta a un rival en horas muy bajas pese a que empezó la temporada en la zona alta de la tabla y como firme aspirante al ascenso. Los gaditanos lo cierto es que se encuentran ahora en caída libre después de haber obtenido 5 puntos de los 54 últimos que ha disputado, lo que le convierte en el peor equipo de la segunda vuelta. Una oportunidad para reencontrarse con la victoria y mantener la posición de play off al final de la jornada.

Los castellonenses, que cuenta con prácticamente toda la plantilla a sus disposición, buscarán mejorar la efectividad que tanto les ha perjudicado en las últimas jornadas frente a Córdoba y Ceuta. Los de la Plana fallaron ocasiones claras en gran cantidad en ambos choques, lo que les privó de la victoria.

Sextos en la tabla y con 65 puntos, los albinegros aventajan en un punto al Eibar y en dos al Burgos, por lo que de conseguir la victoria, obligarán a ambos rivales para no distanciarse. Los guipuzcoanos, que son séptimos a un punto de los orelluts, visitan el sábado a la Cultural Leonesa, mientras que los castellanos, que están a dos puntos, acuden ese mismo día al feudo del Granada.

Pablo Hernández ve a su equipo muy concentrado

Pablo Hernández | CD Castellón

El técnico castellonense, Pablo Hernández, señaló de cara al partido de este viernes ante el Cádiz en Castalia, se van a "dejar la vida en el campo para sumar los tres puntos y acercarnos al objetivo" de poder disputar la promoción de ascenso a Primera División.

El entrenador castellonense indicó que será importante "mantener la calma, ser pacientes y encontrar nuestro juego" durante el partido para poderse llevar el triunfo y sin pensar en los resultados que se den en otros campos. "Tenemos que salir a ganar cada partido, intentar sumar los máximos puntos posibles, y una vez acabada la temporada, ver hasta dónde nos hace llegar", comentó.