Roberto Bautista: "Me gustaría ser entrenador y enseñar mis experiencias a otros jugadores"

Roberto Bautista vive sus últimos meses como tenista profesional. Tras una larga y exitosa carrera jalonada con 12 títulos ATP y una Copa Davis en la que se vistió de héroe en 2019, quien fuera número 9 del ranking ATP y semifinalista de Wimbledon, anunció recientemente que esta será la temporada de su despedida.

El tenista castellonense está viviendo momentos muy emotivos con las despedidas que le están brindando en cada uno de los torneos en los que está participando esta temporada. En esta amplia entrevista nos cuenta los motivos que le han llevado a tomar esta decisión justo en este momento de su carrera a la vez que repasa algunos de los momentos más destacados de su carrera.

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