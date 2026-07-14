El Castellón firma al portero Amir Saipi

El CD Castellón y el FC Lugano han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Amir Saipi, guardameta que se incorpora a la disciplina albinegra hasta el 30 de junio de 2030.

Amir Saipi (08/07/2000, Schaffhausen, Suiza) llega al CD Castellón tras cinco temporadas consecutivas defendiendo la portería del FC Lugano en la SuperLiga Suiza, la primera división del fútbol helvético.

Ha disputado 14 partidos en la Conference League. Seis en la temporada 2023/2024 y ocho en la 2024/2025. Además, también ha disputado en las tres últimas campañas la previa de la Europa League.

Formado en las categorías inferiores del FC Schaffhausen, Saipi también pasó por el Grasshopper Club Zürich antes de dar el salto al primer equipo del Lugano en 2021, club en el que se ha consolidado como guardameta titular durante las últimas campañas disputando un total de 180 partidos.

En el plano internacional, Saipi es internacional absoluto con Kosovo, selección con la que ha jugado la Nations League y partidos de clasificación al Mundial. Además, disputó el Europeo Sub-21 de 2023 con Suiza.