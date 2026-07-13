El Villarreal, protagonista en el título europeo sub-19 de España

La selección española, con los jugadores del Villarreal José Gaitán, Hugo López y Pau Polo, conquistó su décimo título de campeón de Europa sub 19, tras imponerse este sábado por 2-0 a Alemania en una final que supuso la culminación a un magnifico torneo, en el que los de Paco Gallardo no sólo saldaron con victorias todo sus partidos, sino que cerró el torneo sin encajar ni un tanto y contabilizar diecinueve dianas a favor.

Espectaculares cifras que no impidieron a España sufrir para doblegar a un combativo conjunto germano, que en poco o nada se pareció al equipo que cayó hace una semana por un contundente 4-0 ante los jóvenes internacionales españoles.

Hugo López fue protagonista especial del combinado nacional al marcar el primer gol de la final.