VILLARREAL CF

El Villarreal, protagonista en el título europeo sub-19 de España

José Gaitán, Hugo López y Pau Polo contribuyen al triunfo español

ondacero.es

Vila-real |

José Gaitán, Hugo López y Pau Polo
José Gaitán, Hugo López y Pau Polo | Villarreal CF

La selección española, con los jugadores del Villarreal José Gaitán, Hugo López y Pau Polo, conquistó su décimo título de campeón de Europa sub 19, tras imponerse este sábado por 2-0 a Alemania en una final que supuso la culminación a un magnifico torneo, en el que los de Paco Gallardo no sólo saldaron con victorias todo sus partidos, sino que cerró el torneo sin encajar ni un tanto y contabilizar diecinueve dianas a favor.

Espectaculares cifras que no impidieron a España sufrir para doblegar a un combativo conjunto germano, que en poco o nada se pareció al equipo que cayó hace una semana por un contundente 4-0 ante los jóvenes internacionales españoles.

Hugo López fue protagonista especial del combinado nacional al marcar el primer gol de la final.

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