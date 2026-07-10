El Castellón cede a Serpeta a Primera RFEF

El Castellón ha acordado con el Águilas la cesión de Sergio Sanchis “Serpeta” hasta final de temporada.

El futbolista valenciano formará parte del conjunto de Primera RFEF tras terminar el pasado curso cedido en Unionistas de Salamanca.

Serpeta, que se incorporó el pasado verano a la entidad albinegra, debutó en LaLiga Hypermotion con el CD Castellón. Jugó tres partidos de Liga, todos como suplente, y uno de Copa, en el que fue titular.

En el torneo del KO, frente al Antoniano, duró poco en el terreno de juego, ya que una lesión le obligó a retirarse a los cinco minutos. Fue su último encuentro con la camiseta del Castellón.

Ahora intentará encontrar minutos en Primera RFEF antes de volver a la capital de la Plana.