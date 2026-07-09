El Castellón suma ya seis caras nuevas con las llegadas de Vlak y Bellari

El Castellón ha anunciado los fichajes del mediocentro con Jari Vlak, holandés de 27 años que procede del ADO La Haya, y el extremo derecho de 23 años Hamza Bellari, que procede del Valencia. Los dos llegan traspasados y firman hasta 2029.

Vlak, neerlandés, puede actuar en cualquier puesto del centro del campo y llega para "aportar a la medular albinegra experiencia, físico y solidez en la salida de balón", según resaltó la entidad castellonense, tras ser proclamado como mejor jugador de la categoría en la pasada campaña.

Bellari, por su parte, es un hispano-marroquí de 23 años que no llegó a debutar en el primer equipo del Valencia, pero que el curso pasado dio un salto de calidad al ayudar al Eldense a ascender a Segunda División con participación en 34 partidos de Liga y tres de Copa del Rey, en los que totalizó cinco goles y seis asistencias.

Con estas incorporaciones, el Castellón suma seis caras nuevas de cara a la próxima temporada.