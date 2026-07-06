El Villarreal inicia la pretemporada con las pruebas médicas

El Villarreal ha regresado a la actividad con las primeras pruebas médicas de la plantilla, para ya arrancar el próximo jueves los entrenamientos de pretemporada.

Los futbolistas están citados el lunes, martes y miércoles a las pruebas médicas en grupos, para ya empezar todos a entrenarse a las órdenes de técnico Íñigo Pérez el próximo jueves día 9 de julio.

Regresan todos los jugadores que no han sido convocados por sus selecciones para el Mundial, futbolistas que deberán ir incorporándose a lo largo de esta pretemporada.

El equipo amarillo realizará gran parte de su pretemporada en su Ciudad Deportiva, saliendo solo para disputar los partidos previstos en la misma en distintos países europeos.

En estos días no se incorporarán a los entrenamientos los internacionales Alex Freeman, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Renato Veiga, Nicolás Pepe y Logan Costa.