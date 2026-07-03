Renato Veiga será rival de España en el Mundial

La selección de Portugal se enfrentará a España en octavos de final del Mundial con un jugador del Villarreal en sus filas, Renato Veiga, que además ha sido titular en la victoria de su país frente a Croacia.

El central amarillo ha sido importante en el triunfo del conjunto luso por 2-1. Y es que después de que los balcánicos se adelantaran en el marcador, los portugueses igualaron gracias a un penalti cometido sobre Veiga y que transformó Ronaldo.

El equipo luso se verá las caras con la selección de Luis de la Fuente este lunes, en Dallas. Hasta ahora, Renato Veiga ha sido titular en todos los partidos del Mundial.