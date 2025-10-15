Cipenga debuta con su selección y sueña con el Mundial

Brian Cipenga ha hecho realidad el sueño de cualquier futbolista de vestir la camiseta de su país. El jugador del CD Castellón debutó durante esta jornada internacional con la selección de la República Democrática del Congo, tras saltar al terreno de juego en el minuto 74 del partido que su selección ganó por un tanto a cero ante Sudán.

El futbolista, que entró a última hora en la convocatoria al suplir la lesión de un compañero, cumplió finalmente dicho objetivo tras no haber tenido minutos el pasado viernes ante Togo. La victoria del combinado congoleño no les permitió clasificarse matemáticamente para el Mundial del próximo verano, pero sí que estará presente en la fase de repesca que se disputará durante la próxima ventana internacional.

A diferencia de lo que sucederá en Europa, la repesca africana se disputará en forma de Final Four. La selección de Cipenga se medirá en semifinales a todo un clásico del futbol africano como es Camerún. En caso de superar dicha eliminatoria, debería venecre en la final al ganador del duelo entre la Gabón de Augbmayang y la potente Nigeria de Chukwueze o Víctor Osimhen

Cipenga, que mañana se unirá al trabajo con el Castellón, estará pendiente de la próxima llamada de su selección para saber si participa de dicha eliminatoria. De la misma forma cabe recordar que el próximo mes de diciembre arranca la Copa de África y el futbolista está en la terna de los posibles convocados.