Castelló se cita con la élite mundial del atletismo en el XIII Gran Premio Diputación Provincial

Castelló de la Plana volverá a convertirse este miércoles 1 de julio en uno de los grandes escenarios del atletismo internacional con la disputa del XIII Gran Premio Diputación Provincial – XI Memorial José Antonio Cansino. La reunión, que dará comienzo a las 18:00 horas en las pistas de Gaetà Huguet, reunirá a algunas de las principales figuras del panorama mundial y podrá disfrutarse de forma totalmente gratuita.

La competición forma parte del World Athletics Continental Tour, dentro de la categoría Challenger (Nivel D), un circuito que reúne a atletas de primer nivel en busca de puntos para el ranking internacional y de marcas que les permitan seguir creciendo en el calendario mundial.

Uno de los grandes focos de atención estará en el concurso masculino de longitud, donde se darán cita ocho especialistas con saltos superiores a los ocho metros. El principal atractivo será el cubano Juan Miguel Echevarría, dueño de una impresionante mejor marca de 8,68 metros. No lo tendrá sencillo ante rivales de la talla de su compatriota Maykel Massó (8,39 m), el francés Jules Pommery Kanate (8,29 m) y el atleta del FACSA Playas de Castellón Léster Lescay, también acreditado con 8,29 metros y decidido a brillar ante su público.

La velocidad también promete emociones fuertes. En los 200 metros, el castellonense Juan Carlos Castillo parte como uno de los grandes candidatos al triunfo, mientras que los 400 metros ofrecerán un duelo de máximo nivel entre el emiratí Enmanuel Baudele, que acredita 44,24 segundos, y el vigente campeón de España Iñaki Cañal, referente del club anfitrión.

El medio fondo tampoco se queda atrás. Los 800 metros reunirán a varios corredores con registros por debajo de 1:46, encabezados por el ugandés Tom Dadriga (1:44.50) y el valenciano Javier Mirón (1:44.79). En los 1.500 metros, el argelino Amine Brahimi llega con el mejor tiempo de inscripción y parte como favorito. Mientras, el lanzamiento de disco enfrentará al portugués Enmanuel Souza y al español Diego Casas, en un pulso entre dos especialistas que superan ampliamente los 65 metros.

Un cartel femenino de primer nivel

Yipsi Moreno | Playas de Castellón

El programa femenino contará igualmente con nombres de enorme prestigio. El salto de longitud será una de las pruebas estrella gracias a la presencia de ocho atletas con marcas superiores a los 6,20 metros. La española Fátima Diame, con un mejor salto de 6,84 metros, lidera una competición en la que también sobresalen Tessy Ebosele (6,80 m) y la portuguesa Evelin Veiga (6,74 m).

En los lanzamientos, el concurso de martillo contará con una figura histórica como Yipsi Moreno, campeona olímpica y doble campeona del mundo, que competirá representando a Albania. Compartirá protagonismo con la italiana Fiorella Preyche y con la castellonense Andrea Sales, plusmarquista española sub-23. Además, el disco femenino tendrá como gran referencia a la cubana Silinda Morales, acreditada con una marca de 67,25 metros.

Sobre el tartán, los 400 metros reunirán a dos de las mejores especialistas nacionales. La atleta del FACSA Playas de Castellón Carmen Avilés partirá con el mejor registro de las participantes (51.89), aunque tendrá una dura oposición en Herminia Parra. En los 800 metros, la irlandesa Iseut O'Donnell aparece como una de las favoritas, mientras que los 1.500 contarán con protagonismo provincial gracias a Carla Masip y Mara Rolli.

La jornada concluirá a las 21:00 horas con la siempre espectacular prueba de 3.000 metros obstáculos, poniendo el punto final a una cita que volverá a convertir a Castelló en referencia del atletismo internacional. Con entrada gratuita y un cartel repleto de estrellas, las pistas de Gaetà Huguet volverán a ofrecer una tarde de deporte del máximo nivel.