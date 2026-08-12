Diego Casas mantiene viva la ilusión del Playas de Castellón en Birmingham

El FACSA-Playas de Castellón mantiene sus bazas en el Campeonato de Europa de atletismo de Birmingham. Después de las primeras jornadas de competición, Diego Casas es el único de los atletas del club castellonense que continúa en competición individual y lo hace con un objetivo ambicioso: luchar por un puesto destacado en la final europea de disco.

Casas selló su clasificación con un lanzamiento de 62,90 metros, una marca que le permitió acceder a la final y mantener viva la presencia del Playas en las finales La cita será este jueves 13 de agosto, a partir de las 21:45 horas.

El atleta español afrontará la final con margen para mejorar su registro de clasificación. Casas llegaba a Birmingham con 65,95 metros, su mejor marca de la temporada, por lo que los 62,90 metros logrados en la calificación no reflejan todo su potencial.

La clasificación de Diego llega después de una jornada complicada para el conjunto castellonense. Belén Toimil se quedó a las puertas de la final de peso. La gallega terminó 14.ª con 16,79 metros, en un concurso en el que no pudo alcanzar la marca necesaria para situarse entre las doce mejores.

Tampoco pudo avanzar Lerato Pagès, eliminada en la primera ronda de los 100 metros vallas después de finalizar sexta en su serie. El campeonato vivió el debut de la castellonense Andrea Sales. La lanzadora de martillo no consiguió registrar una marca válida al encadenar tres lanzamientos nulos, quedándose fuera de la competición. Sales llegaba a Birmingham con una marca de referencia de 70,58 metros, por lo que el resultado supone una nota amarga para ella para aunque su juventud le dará revancha en el futuro.

Lescay, décimo en longitud

Lester Lescay | RFEA

La final de longitud masculina dejó un sabor agridulce. Lester Lescay, que había conseguido el billete para la lucha por las medallas con 8,03 metros en la clasificación, no pudo repetir ese nivel en la final y terminó décimo con 7,72 metros.El concurso reunió además a otros dos españoles, Eusebio Cáceres y Jaime Guerra, en una final histórica para la longitud española, con tres representantes nacionales.

Lescay pone así punto final a su participación individual en Birmingham, después de haber conseguido meterse entre los doce mejores saltadores de Europa.

Navero y Avilés, pendientes de los relevos

La atleta Carmen Avilés | Playas de Castellón

La presencia del Playas de Castellón todavía no ha terminado. Esther Navero y Carmen Avilés mantienen abiertas sus opciones en las pruebas de relevos con el equipo español. Navero está incluida en el grupo del 4x100 femenino, cuya primera ronda está prevista para el sábado 15 de agosto. Avilés, por su parte, forma parte del grupo español del 4x400 femenino, que afrontará su primera ronda el viernes 14.

Así, con buena parte de sus efectivos ya fuera de competición, el Playas de Castellón concentra ahora sus esperanzas en Diego Casas. El discóbolo será este jueves el encargado de defender las opciones del club en una final europea en la que llega dispuesto a dar un paso adelante respecto a su marca de clasificación.