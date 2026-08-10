Ayoze encuentra el camino

Las lesiones ha dado tregua durante la pretemporada al Villarreal. A diferencia de lo que sucedió un año atrás, con las lesiones de futbolistas como Logan Costa, Kambwala o Ayoze, en esta ocasión Iñigo ha trabajado con su mejores futbolistas sin mayores contratiempos. Y el caso de Ayoze ha sido uno de los más significativos. El delantero, tras un año castigado por las lesiones, ha vuelto con fuerza demostrando que mantiene intacto su olfato goleador.

El canario, que el pasado verano se perdió la pretemporada tras lesionarse en el primer partido de la misma, ha tenido un papel principal durante las últimas semanas. Ante el Galatasaray anotó su cuarto gol del verano para demostrar que llega a la competición en un buen momento de forma: “Para un delantero siempre es bueno marcar goles. Estoy contento y cogiendo confianza para una temporada muy importante como la que se viene. Espero seguir replicando, estar regularmente en el campo. Ojalá pueda seguir aportante goles y asistencias para el equipo”, afirma.

El futbolista tinerfeño espera acercarse a la versión que ofreció en su primera temporada como amarillo, en la que anotó 22 goles para firmar la mejor campaña de su carrera. La pasada campaña, lastrado por constantes problemas musculares, no puedo encontrar la continuidad necesaria para alcanzar su mejor nivel.

De momento Ayoze ha demostrado, junto al resto del equipo, un buen nivel de adaptación a los cambios establecidos por Iñigo Pérez. La intención del jugador es que todo ello quede plasmado el próximo domingo en Santander, donde arrancará la temporada para los castellonenses: “Estamos ya con ganas de empezar. Ha sido una pretemporada para aprender nuevos conceptos y para alcanzar el ritmo de competición, creo que lo hemos hecho. El “míster” trata de inculcarnos sus ideas, estamos en fase de coger dichos conceptos. Pero ya empieza la competición, ya no hay tregua. Ahora empieza lo bueno y los puntos ya tienen valor”, comenta.