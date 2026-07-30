El Villarreal alcanza un principio de acuerdo con el Leipzig por Peter Gulacsi

El Villarreal está muy cerca de hacerse con los servicios del meta húngaro Peter Gulacsi, perteneciente al Leipzig alemán. Después de que se alcanzara un acuerdo con el jugador, el club amarillo ha llegado también a un principio de acuerdo con la entidad germana, según apuntan medios de aquel país.

El acuerdo se formalizará una vez que el Leipzig encuentre un sustituto para el cancerbero magiar, cosa que parece muy cerca de producirse.

El Villarreal tiene ahora mismo a Luiz Junior como único portero después de las salidas de Diego Conde y Arnau Tenas, cedidos al Betis y el Mallorca respectivamente.