El Villarreal da un salto de calidad en su segundo amistoso de pretemporada

El Villarreal ha dado una imagen ilusionante en su segundo amistoso de pretemporada después de imponerse por 1-3 al PSV Eindhoven, en un encuentro resuelto en la segunda parte con los goles de Mikautadze, Cheik y Pau Cabanes.

Los amarillos, que ya en el primer tiempo pudieron marcar varios goles, encontraron la pegada en la reanudación y mostraron un gran nivel de juego colectivo con mucha rapidez en la circulación de balón.

De esta forma, el conjunto de Iñigo Pérez logra su primer triunfo este verano y ahora afronta una concentración en Italia que le va a llevar a disputar el torneo de Como, que se inicia este miércoles.

Los amarillos aún no han hecho incorporaciones en el mercado estival, pero están ofreciendo un crecimiento notable en su preparación gracias, entre otros, a los canteranos, que están teniendo su protagonismo en esta pretemporada.