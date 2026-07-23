El Villarreal renueva a su perla Carlos Maciá

El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo de renovación con Carlos Maciá, que seguirá como groguet hasta junio de 2031. El joven centrocampista ilicitano, que tenía contrato hasta 2029, ha ampliado dos años más su vinculación contractual con el club amarillo.

Carlos Maciá Coves (Elche, 01/09/2008) es uno de los futbolistas más prometedores de la Cantera Grogueta. Aún en etapa juvenil, el joven talento amarillo está haciendo la pretemporada con el primer equipo, con el que ya debutó la pasada campaña, siendo futbolista del Villarreal B y cuajando un curso magnífico a las órdenes de David Albelda en Primera Federación.

Gracias a su impresionante lectura del juego y privilegiada condición física, Maciá es un centrocampista con gran capacidad para dotar de equilibrio al equipo, iniciar el juego desde atrás y recuperar el esférico en faceta defensiva. Además, es internacional con las categorías inferiores de la Selección Española.