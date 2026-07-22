Antonio Gala, apuesta del Castellón para la medular

El Castellón ha cerrado la incorporación del centrocampista italiano Antonio Gala, según informa el experto en mercado Nicolo Schira. El acuerdo de traspaso, pendiente de confirmación por el Castellón, permite al club de la Plana llevarse en propiedad a un futbolista de 22 años que ha destacado la pasada temporada en el Campobasso de la Serie B.

En dicho club, Gala ha firmado siete goles y diez asistencias, demostrando tener gran incidencia en el juego ofensivo de su formación. Con el Castellón firmará por tres temporadas con opción a una cuarta.

Con este fichaje, el conjunto albinegro sumaría nueve caras nuevas para el curso 2026-27, pues también han llegado Álvaro Martín, Juanjo Nieto, Fran Castillo, Iñigo Córdoba, Jari Vlak, Hamza Bellari, Amir Saipi y Rodrigo Rego.