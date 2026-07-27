El Castellón inicia su concentración en Olot con 31 jugadores

El Castellón ha empezado una concentración de pretemporada en Olot que le va a llevar a jugar dos amistosos frente al Girona (28 de julio) y el Alavés (31 de julio).

Pablo Hernández ha citado a 31 jugadores en este desplazamiento, destacando la novedad de Awer Mabil, que se suma a los entrenamientos del conjunto de la Plana tras disfrutar de sus vacaciones una vez finalizada su andadura en el Mundial.

Quien no está es Albert Lottin, que no cuenta en los planes del Castellón.

La lista completa la forman Saipi, Matthys, Sergi Torner, Biarge, Juanjo Nieto, Sienra, Alberto, Doué, Mabil, Barri, Camara, Suero, Douglas, Lucas Alcázar, Raúl Sánchez, José Albert, Jakobsen, Fran Castillo, Pablo Santiago, Bellari, Tincho, Álvaro Martín, Mellot, Álvaro García, Iván Córdoba, Vlak, Rego, Nzanza, Gala, Parente y Willmann.