Pablo Hernández piensa en grande

Con la cuenta atrás ya en marcha, el CD Castellón afronta una nueva temporada con las miras más altas que nunca. El recuerdo reciente de la pasada campaña, en la que los albinegros llegaron a soñar despiertos con el ascenso a Primera, invita al optimismo a y a pelear por la ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol nacional. El técnico, Pablo Hernández, apuesta por el optimismo.
Pese a la dificultad del reto, y con rivales de enjundia como Mallorca, Almería o Girona, el castellonense no se pone límites y aspira a lo más alto en la línea de ambición del club: "El objetivo es intentar mejorar la temporada pasada. Sabemos que es difícil y conocemos el reto que hay por delante. Ahora tenemos equipos que han bajado, como Girona o Mallorca, que si ves sus plantillas son equipos que van a estar en la pelea. Queremos estar otra vez en esa pelea por los puestos de arriba que dan la opción de subir directamente o jugar el play-off. Sabemos que es muy difícil, pero vamos a intentarlo"
Pablo Hernández: "Queremos estar otra vez en esa pelea por los puestos de arriba que dan la opción de subir directamente o jugar el play-off"
Tras el último partido de preparación veraniego, el castellonense analizaba el jugo de su equipo en el encuentro que concluyó con derrota (3-1) ante un rival de Primera como el Levante: "Acabo con bastantes buenas sensaciones. Es verdad que el resultado no es el que queríamos, pero ha sido un partido que ha servido para sacar cosas positivas ante un rival de Primera División. Hemos jugado en campo contrario, ellos han estado en bloque bajo y creo que, al final, ha sido un partido positivo. Hay mucha gente nueva y en general estoy contento", comentó
De la misma forma Pablo se refirió a los nuevos fichajes y a su adaptación: "Cuando vienen jugadores nuevos, lo más importante es que se acoplen lo más rápido posible. Ha sido una pretemporada muy corta para nosotros porque acabamos tarde por el play-off, pero en general estoy contento. La gente nueva está cogiendo los conceptos muy pronto y se está integrando bien en el grupo. Es verdad que habría sido mejor tener alguna semana más, pero creo que estamos preparados para empezar la Liga».