El Villarreal apuesta por mejorar sus infraestructuras

El verano ha sido intenso en el Villarreal CF en cuanto mejora y ampliación de sus instalaciones se refiere. Las obras siguen su curso tanto en el Estadio de la Cerámica como en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, donde la actividad es frenética..

Obras en La Cerámica

Graderío en La Cerámica | Villarreal CF

En La Cerámica las obras de reforma ya están avanzadas. La reforma en el feudo amarillo tiene como objetivo avanzar en la mejora de accesos y la optimización de los servicios con la construcción de nuevos vomitorios y pasillos de distribución que mejorarán considerablemente la circulación y la seguridad de los aficionados.

Además, se está construyendo un nuevo edificio anexo al Fondo Norte con Tribuna, donde se crearán nuevos espacios para uso deportivo, zonas de aparcamiento y otras áreas, que contribuirán a ofrecer una mejor experiencia en los días de partido y todo tipo de eventos.

El presidente Fernando Roig se refirió a la necesidad de avanzar para que el estadio esté disponible de cara a la cuarta jornada liguera: "Para el partido ante el Depor del próximo 5 de septiembre deben estar ya en condiciones para poder jugar. Todas no estarán, faltan trámites urbanísticos para colocar la plataforma exterior. Pero el cambio de césped estará ya en condiciones. Daremos mejor imagen, más seguridad para la evacuación, aunque el total de las obras y los nuevos vestuarios no estarán hasta febrero o marzo”

Una Ciudad Deportiva más grande y con más campos

Estado de las obras en La Ciudad Deportiva del Villarreal CF | Villarreal CF

La Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza también sigue creciendo a un ritmo vertiginoso. El Villarreal CF ha adquirido 10.000 metros cuadrados para ampliarla, con lo que ya alcanza los 130.000 m2. Con la reforma en curso, el Villarreal CF está construyendo un nuevo campo de fútbol 11, que ejercerá como dos terrenos de fútbol 8, así como tres campos de fútbol 5 para los pequeños del Curso de Psicomotricidad (3-5 años).

Con todo ello, también está instalando un impresionante y moderno graderío doble, con visibilidad hacia el nuevo campo y el actual campo 5 para que los familiares y aficionados disfruten de los partidos con las mayores comodidades.

"Se va a dotar de un nuevo terreno de juego natural para el primer equipo, otro artificial para la cantera , más campos para el formativo. Y vamos a hacer más cosas el año que viene, aunque hay que ir poco a poco y administrar bien el dinero. La reforma es importante y los profesionales van a tener más instalaciones para trabajar”, asegura el presidente amarillo.

Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Villarreal CF