El Villarreal hace caja con ventas de futbolistas que ya no están en su plantilla

El Villarreal afronta la recta final del mercado con la posibilidad de que alguna de sus piezas más cotizadas pueda abandonar el equipo a cambio de una cantidad importante. Mientras esas operaciones no llegan, el club castellonense está encontrando otra vía para incrementar sus ingresos: los traspasos de jugadores que ya pasaron por la entidad y en cuyos contratos todavía conserva derechos económicos.

Estas operaciones, aparentemente secundarias, están permitiendo al conjunto amarillo mejorar su balance de mercado y avanzar en el objetivo marcado para esta temporada de mantener las cuentas equilibradas.

Uno de los últimos ejemplos es el de Haissem Hassan. El internacional egipcio, formado en la cantera del Villarreal desde los 18 años, fue traspasado en su día al Oviedo por 1,5 millones de euros. Posteriormente, el ascenso del conjunto asturiano a Primera División elevó aquella cantidad en otros 400.000 euros. Además, el Villarreal se reservó un 40% de una futura venta.

Ahora, el pase de Hassan del Oviedo al Celtic de Glasgow permitirá al club castellonense percibir más de dos millones de euros, gracias al porcentaje que conservaba sobre los derechos del jugador.

Una situación parecida se produjo con Fer Niño. Cuando el Villarreal lo traspasó al Burgos en 2023, la entidad se guardó un 30% de los derechos económicos de una futura transferencia. Este verano, el delantero ha sido vendido al Elche por una cantidad próxima a los cuatro millones de euros, operación que reportará al Villarreal alrededor de 1,2 millones.

Terrats y Forés ya aportaron tres millones

Ramón Terrats | Villarreal CF

Estas cantidades se suman a los ingresos obtenidos anteriormente con dos futbolistas que regresaron al Villarreal después de sus respectivas cesiones. El primero fue Ramón Terrats, que tras su etapa en el Espanyol fue vendido al Getafe por 2,5 millones de euros. A esa cantidad hay que añadir los aproximadamente 500.000 euros que el Burgos pagó por Alex Forés, delantero que la pasada campaña había jugado cedido en el Oviedo.

Entre ambas operaciones, el Villarreal ha obtenido cerca de tres millones de euros.

El capítulo de ingresos podría seguir creciendo en las próximas semanas. Uno de los nombres que permanece pendiente de movimiento es el de Iván Martín, centrocampista del Girona por el que han mostrado interés clubes como Rayo Vallecano o Racing. El Villarreal mantiene un 30% de los derechos de una futura venta, por lo que un eventual traspaso también tendría repercusión directa en las cuentas amarillas.

Rodri y Nico Jackson, otras operaciones a seguir

Rodrigo Hernández, Rodri | Onda Cero

A estas cantidades se podrían añadir nuevos ingresos derivados del mecanismo de solidaridad de la FIFA, que recompensa a los clubes que participan en la formación de un futbolista cuando posteriormente se produce un traspaso.

La normativa establece que el 5% del importe de una transferencia se reparte entre las entidades que formaron al jugador entre los 12 y los 23 años. Entre los 16 y los 23 años, la compensación corresponde a un 0,5% por cada temporada.

El Villarreal podría beneficiarse de este mecanismo si finalmente se concretan los movimientos de Rodri Hernández y Nicolás Jackson. En el caso de Rodri, el centrocampista pasó cinco temporadas en el Villarreal dentro del periodo contemplado por el mecanismo de solidaridad. Eso supondría un 2,5% del importe de su futuro traspaso. Si la operación terminara cerrándose en torno a los 65 millones de euros, el club amarillo recibiría algo más de 1,5 millones.

También habrá que estar atentos al futuro de Nico Jackson. Las últimas informaciones apuntan a conversaciones entre Chelsea y Aston Villa por una operación que podría situarse igualmente en cantidades elevadas. El delantero pasó cuatro años en el Villarreal, por lo que una venta también permitiría al club castellonense obtener una cantidad adicional gracias al mecanismo de solidaridad.

Así, mientras el Villarreal mantiene abierta la puerta a posibles movimientos importantes de su actual plantilla, las operaciones protagonizadas por antiguos futbolistas siguen aportando ingresos y contribuyen a mantener en positivo el balance económico del mercado.