Pablo Hernández: "Nos hemos ganado el derecho a ser aspirantes"

Como ya dejó claro días atrás, Pablo Hernández insistió en su idea de ver al Castellón peleando con los mejores esta temporada. Así lo dijo en la rueda de prensa previa al debut liguero ante la Real Sociedad B: "El objetivo es volver a estar en la pelea. Va a ser complicado y exigente, pero tenemos mucha ilusión por empezar y continuar con la dinámica de la temporada pasada. Queremos mejorar nuestros registros para que nos permitan luchar por subir a Primera"

Hernández considera que el equipo se ha ganado el cartel de aspirante gracias a lo realizado el curso anterior, aunque advierte de que ahora toca empezar de nuevo. "Nos hemos ganado ese derecho por lo que demostramos la pasada temporada, pero ahora partimos de cero y tenemos que volver a demostrarlo sobre el campo. Será una Liga muy igualada, con muchos equipos luchando por el mismo objetivo, y tendremos que ganarnos otra vez ese derecho con nuestro juego y nuestros resultados", ha explicado.

Entre las asignaturas pendientes aparece el rendimiento frente a los equipos de la parte baja de la clasificación. El técnico considera que mejorar en este aspecto puede ser clave para que el Castellón dé "un paso adelante" y pueda aumentar sus números.

El entrenador también ha valorado positivamente la evolución de las incorporaciones realizadas durante el mercado. Hernández reconoce que adaptarse a un nuevo sistema requiere tiempo, especialmente por la exigencia física del modelo de juego, pero se muestra satisfecho con la respuesta de sus futbolistas: "Estoy contento porque la mayoría ha llegado con ilusión y muchas ganas de adaptarse a nuestra idea. Durante la pretemporada se ha podido comprobar y los veo preparados", ha afirmado.

Sobre la Real Sociedad B, primer rival del campeonato, Hernández ha advertido de las dificultades que planteará el conjunto donostiarra. El filial ya puso en problemas al Castellón la pasada campaña y consiguió marcarle ocho goles entre los dos enfrentamientos.

"Es un equipo muy reconocible. Mantiene al mismo entrenador y una idea de juego muy clara. Es un conjunto joven, atrevido y con mucha energía, por lo que nos va a exigir mucho. Sabemos los problemas que nos generó el año pasado y esperamos que esta temporada la historia sea diferente", ha concluido el técnico castellonense.