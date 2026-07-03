Fan Castillo, nuevo fichaje del Castellón

El Castellón ha anunciado un acuerdo para el traspaso de Fran Castillo, que se convierte en nuevo jugador del conjunto albinegro. El futbolista se vincula con el CD Castellón hasta el 30 de junio de 2029.

Fran Castillo (Alhaurín de la Torre, Málaga, 30-01-1997) llega a Castalia tras una temporada destacada en las filas del conjunto ibicenco, club en el que ha sido pieza clave tanto por rendimiento como por regularidad.

Con capacidad para jugar de mediocentro o de mediapunta, el malagueño se ha consolidado como uno de los futbolistas más determinantes de la 1ª RFEF, combinando llegada desde segunda línea con una notable aportación goleadora.

Formado en las categorías inferiores del Málaga CF, Castillo inició su carrera sénior en el filial del Albacete Balompié, antes de regresar a su tierra para jugar una temporada en el CD Alhaurino.

Fue en la Juventud de Torremolinos donde despegó definitivamente: en su última campaña con el conjunto malagueño, la 2024-2025, firmó 17 goles y 7 asistencias en 33 partidos de Segunda RFEF, números que le valieron ser reconocido como el mejor jugador de la categoría y que le abrieron las puertas de la UD Ibiza en el verano de 2025.

En su primera temporada en Primera Federación, Fran Castillo ha vuelto a demostrar su olfato de gol, siendo además el máximo goleador del equipo pitiuso con 9 goles en 28 partidos disputados, sumando más de 2.100 minutos de competición.

En su comunicado, el Castellón afirma que con este fichaje "suma llegada, gol y calidad en una posición clave del ataque albinegro, con margen de crecimiento, excelsa calidad y gran capacidad de trabajo".