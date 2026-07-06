El Castellón lanza su campaña de abonados

El Castellón ha presentado su campaña de abonados de la temporada 2026-27 bajo el lema 'Les voltes que faça falta', en una captación que presenta varias novedades.

La principal es que habrá un incentivo para los abonados que acudan a al menos 20 partidos de Liga, ya que obtendrán un descuento del 10 por ciento en el abono de la próxima temporada.

Además, se permitirá hasta 3 partidos de ausencia sin liberación de asiento, por los dos de la pasada temporada. Al cuarto partido se les retirará el carnet.

Otra de las novedades es que el abono premium incluirá los play off de ascenso, en caso de disputarlos.

Los precios de los abonos para renovaciones oscilan entre los 495 euros básico y 555 premium en tribuna alta centro y los 155 euros básico y 195 premium en gol norte bajo.

Para nuevas altas, los precios están entre los 550 euros básico y 610 premium en tribuna alta centro y los 170 euros básico y 210 premium en gol norte bajo.

La campaña se inicia este 7 de julio con el periodo de renovaciones.