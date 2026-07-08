El Villareal cede al joven central costamarfileño Valou al Getafe sin opción de compra

El Villarreal ha cedido al joven central costamarfileño Jean Ives Valou al Getafe, que no tendrá opción de compra sobre el defensa, según informó este martes el club en un comunicado.

Valou, de 19 años, fue la pasada campaña una de las referencias del Villarreal B de David Albelda, que estuvo cerca de lograr el ascenso a la Liga Hypermotion.

Además, se entrenaba de manera habitual con el primer equipo y participó en un partido de la Copa del Rey con el equipo de Marcelino García Toral en octubre de 2024 contra el Poblense.

Nacido en Abiyán en diciembre de 2006, llegó al club 'groguet' en el verano de 2024, mide 1,88 metros y es zurdo.

Puede jugar tanto en la posición de central como en la de lateral y tiene contrato con el Villarreal hasta 2030 tras haberlo renovado en enero.