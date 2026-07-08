El Castellón cuenta con Sergi Torner para el primer equipo

El Club Deportivo Castellón ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Sergi Torner hasta 2028. El meta de L’Alcora formará parte de la primera plantilla albinegra.

Sergi Torner Rosell (08/01/2004. L’Alcora) iniciará su sexta temporada de albinegro. Llegó en etapa juvenil a la entidad y ha ido progresando paulatinamente con el juvenil, a caballo entre Liga Nacional y División de Honor y en el filial, entre Tercera RFEF y el pasado curso en Segunda RFEF.

Ha militado durante tres campañas consecutivas en el filial, siendo elegido de la partida en la mayoría de ocasiones, lo que le ha permitido superar los 60 partidos con el CD Castellón B. El CD Castellón se asegura un jugador plenamente comprometido con el club, ambicioso y con la intención de progresar de la mano del conjunto albinegro.