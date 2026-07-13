El Castellón retoma los entrenamientos

El Castellón ha arrancado los entrenamientos de pretemporada con una sesión matinal en la Ciudad Deportiva de La Coma que ha presentado las novedades de los seis fichajes realizados hasta ahora en el mercado de verano.

El cuadro de la Plana ha echado a rodar con las incorporaciones de Álvaro Martín, Juanjo Nieto, Fran Castillo, Iñigo Córdoba, Jari Vlak y Hamza Bellari en una plantilla en la que causan baja respecto al curso pasado Salva Ruiz, Beñat Gerenabarrena, Tommaso De Nipoti, Brian Cipenga, Alex Calatrava y Ronaldo Pompeu.

El Castellón tendrá cinco días de trabajo antes de disputar su primer amistoso de pretemporada, este sábado, frente al Sabadell. El choque se desarrollará en la Ciudad Deportiva a las 19:00 horas.

El primer partido de Liga de los orelluts será el fin de semana del 16 de agosto, en el feudo de la Real Sociedad B.