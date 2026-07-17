El Castellón anuncia la salida de Amir Abedzadeh

El Castellón ha formalizado la salida del meta Amir Abedzadeh, quien de esta forma no cumplirá el año de contrato que le quedaba como albinegro.

Abedzadeh aterrizó en el cuadro orellut el verano de 2024. En estas campañas defendiendo la meta del conjunto albinegro ha disputado 10 encuentros, cinco en la 2024-2025 y otros cinco en la 2025-2026.

En ambos cursos fue segundo portero. En el primero tuvo por delante a Gonzalo Crettaz y en el segundo a Romain Matthys.

La salida del iraní deja la plantilla castellonense con tres porteros: Matthys, Sergi Torner y el recién fichado Amir Saipi.